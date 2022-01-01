إصابة مى عز الدين بكريزة مرارة في أول أيام العام الجديد: «مانمتش طول الليل»

تعرضت الفنانة مي عز الدين لكريزة مرارة فجر اليوم السبت، وكشفت عن هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، مؤكدة أنها من المحتمل خضوعها لعملية جراحية حال استمرارها.

إصابة مي عز الدين

ونشرت الفنانة مى عز الدين عبر خاصية استورى على موقع إنستجرام قائلة «كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله»، مضيفة أنها لم تنم طوال الليل: «خدت مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتى من الوجع، يارب بكرة مستاهلش عملية».

يذكر أن مي عز الدين نشرت دعاء مساء أمس عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، تدعو فيه للعام الجديد حيث قالت " اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر وحقق لنا مانتمني".