تعرف على أبرز تصريحات مي عز الدين عن والدتها بعد تصدرها التريند

تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب نشرها لصورة جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، بعد مدة من الغياب لم تشارك فيها جمهورها بأي جديد لديها، فتفاعل معها العديد من المتابعين معلنين اشتياقهم لها.

مي عز الدين تظهر بمكياج خفيف

وظهرت الفنانة مي عز الدين، في هذه الصورة بشعر أسود، ومكياج خفيف، كما عبر متابعوها على موقع «الانستجرام»، عن إعجابهم بإطلالاتها الرقيقة، التي جذبتهم.

مي عز الدين تفتح ميزة التعليقات من جديد

وفتحت الفنانة مي عز الدين خاصية التعليقات على الصور، بعد أن أغلقتها لفترة طويلة على أي منشور لها، وتلقت من خلال ذلك العديد من التعليقات من أصدقائها الفنانين وجمهورها مطالبين إياها بعدم الغياب مرة أخرى.

أبرز تصريحات مي عز الدين عن والدتها

قالت الفنانة مي عز الدين إنها ولدت في أبو ظبي، وانفصلا كلاً من والدها ووالدتها قبل أن تكمل عامها الثالث، لتعود بها والدتها إلى الاسكندرية، مشيرة إلى أن والدتها مسيحية، ولكنها ساعدتها على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي.

وتابعت مي عز الدين حديثها عن والدتها، من خلال استضافتها في برنامج «أنا والعسل»، الذي يقدمه الإعلامي نيشان، الذي يعرض على شاشة الحياة، قائلة: «والدتي تؤمن بأن كل إنسان يعيش كما خُلق، وأن يعبد الله كما خلقه»، لافتة إلى أنها وُلدت من أب مسلم، لذلك حرصت والدتها على أن تلتزم بالدين الإسلامي.

وأشارت مي إلى أن والدتها كانت أحرص منها على أن تصوم شهر رمضان، وأن تصلي الفروض في أوقاتها، لافتة إلى أن أمها ضربتها مرة وحيدة وكان السبب وراء ذلك هو تقصيرها في الصلاة.

وأضافت أن السبب وراء تصرف والدتها تجاهها هو إيمانها وقناعتها بحرية العقيدة لكل إنسان، لذلك فكانت تشجعها على قراءة القرآن الكريم.