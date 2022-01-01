الليرة التركية تبدأ 2022 بتراجع أمام 6 عملات أجنبية

اختتمت الليرة التركية عام 2021 بفقد 66% من قيمتها، إذ وصفها المتعاملون في سوق الصرف بأنها العملة الأسوأ العام الماضي بالمقارنة بعدد من العملات الأخرى.

وبدأت الليرة التركية عامها الجديد 2022، باستمرار التراجع، إذ انخفضت بنحو 1.17% أمام الدولار الأمريكي، الذي سجل، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، نحو 13.30 ليرة.

أسعار الليرة التركية مقابل 6 عملات رئيسية

تراجعت من جديد الليرة التركية بنسبة 1.17%، اليوم السبت، أمام الدولار الأمريكي، لتباع بسعر 13.30 ليرة.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

سجلت الليرة التركية تراجعا أمام اليورو بنسبة 1.7%، الذي بيع بـ15.08 ليرة..

سعر الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية

سجل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا أمام الليرة التركية بنسبة 1.8%، ليباع بسعر 18.05 ليرة.

سعر الين الياباني مقابل الليرة التركية

بِيع اليّن الياباني اليوم بسعر 11.54 ليرة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.15%.

سعر الليرة التركية مقابل الفرنك السويسري

سجّلت الليرة التركية تراجعا أمام الفرنك السويسري بنسبة 1.2%، ليباع بسعر 14.56 ليرة.

سعر الليرة التركية مقابل اليوان الصيني

فيما سجّلت عملة اليوان الصيني ارتفاعا أمام الليرة التركية، اليوم بنسبة 1.4% ليباع بسعر 208 ليرات.

الرئيس التركي يحث المواطنين على الادخار في البنوك

واختتم الرئيس التركي العام الماضي، بخطاب ألقاه في إسطنبول، قائلا: إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير، داعيًا المواطنين المحتفظين بالذهب الذي يُقدر بـ5 آلاف طن، إلى الاتجاة نحو البنوك معربًا عن ثقته بأن الشركات ستزيد أرباحها في النظام الجديد.