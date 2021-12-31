الليرة التركية تواصل انهيارها أمام سلة العملات.. الدولار بـ 13.3 ليرة

واصل الدولار صعوده أمام الليرة التركية بالرغم من قرارات الرئيس التركي والبنك المركزي الرامية لدعم العملة المحلية حيث فقدت الليرة التركية 66%من قيمتها خلال 2021 .

هل تتعافى الليرة خلال العام الجديد 2022

وقال متعاملون بسوق الصرف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ العام الجديد سوف يشهد تراجعا في قيمة الليرة التركية بشرط تجاوز الدولار لسعر 13.45ليرة تركية، لافتين إلى تراجعها خلال هذا الأسبوع 4 مرات بعد صعود مؤقت الأسبوع الماضي.

وأكدوا أنّ الحكومة التركية لازالت تواجة مصاعب لإقناع المدخرين بتجاهل تقلبات سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، وتتجه كافة المؤشرات إلى أنّ الربع الأول من عام 2022 سيشهد معاناة الليرة التركية من التقلبات السعرية.

سعر الليرة مقابل العملات الأجنبية

وتراجعت الليرة التركية اليوم أمام الدولار الأمريكى لتباع بسعر 13.35 ليرة تركية بتراجع نسبتة 1.58%، وتراجعت الليرة أمام اليورو بنسبة 1.38% ليباع اليورو بـ 15.11 ليرة تركية، وسجل سعر الجنيه الاستراليني ارتفاعا أمام الليرة التركية بنسبة 1.62% ليباع بسعر 18.01 ليرة تركية، وبِيع اليّن الياباني اليوم بسعر 11.62 ليرة تركية مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.88%، كما سجلت الليرة التركية تراجعا أمام الفرنك السويسرى بنسبة 1.39% ليباع بسعر 14.61 ليرة تركية، فيما سجّل اليوان الصيني ارتفاعا أمام الليرة التركية اليوم بنسبة 1.88% ليباع بسعر 209 ليرة تركية.