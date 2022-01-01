عشرات الآلاف يحتفلون بالعام الجديد في نيويورك رغم تفشي «أوميكرون»

احتشد عشرات الآلاف احتشدوا في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، للاحتفال بحلول العام الجديد، غير آبهين بتفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا «أوميكرون»، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

فحص شهادات التطعيم وغياب التباعد الاجتماعي

وسمحت الشرطة في الولاية الأمريكية فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس، بدخول الشوارع المجاورة للميدان الرئيسي في نيويورك، وجرى فحص شهادات التطعيم لدى كل من حاول دخول الساحة، فيما تواجد كثيرون في المكان دون كمامات، وكان من المستحيل الالتزام بالمسافة الاجتماعية بسبب الحشد الكبير من الناس.

السماح بحضور الاحتفال لمشتري التذاكر

وسمح بالدخول إلى الساحة نفسها، فقط للذين اشتروا تذاكر للاحتفال بالعام الجديد في المطاعم والبارات الموجودة في تايمز سكوير، أو الذين حضروا إلى هناك في النهار، ووفقًا لقرار سلطات المدينة، لا يجوز أن يتجاوز عددهم 15 ألف شخص، كما يمكن للباقي مشاهدة الألعاب النارية من الشوارع المجاورة.

أكبر مكان يقصده السياح

وتقع تايمز سكوير، في مانهاتن في نيويورك عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة، وتعتبر من أكبر المراكز التجارية التي يقصدها السياح للاستمتاع بالأماكن الترفيهية هناك.

وفي وقت سابق، اتجهت فرق إسعاف فيدرالية وطواقم الحرس الوطني إلى مدينة نيويورك، كما ستحصل مستشفيات غرب نيويورك على المزيد من المساعدة الفيدرالية مع استمرار ارتفاع إصابات كورونا.

وقالت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، إن طلبة جامعات الولاية وجامعة مدينة نيويورك سيتعين عليهم الحصول على لقاحات معززة مضادة للفيروس، ليتمكنوا من دخول الحرم الجامعي في الفصل الدراسي المقبل، مشيرة إلى أنه يجب أن تأتي نتائج اختباراتهم للفيروس سلبية قبل العودة من عطلة ما بين الفصول الدراسية.

كما ذكرت هوشول في إفادة صحفية، أن أعداد الحالات المؤكدة الجديدة تحطم الأرقام القياسية يوميا في الولاية، حيث تجاوزت 76500 حالة يوم الخميس الماضي.