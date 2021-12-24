ارتفاع ناسداك المجمع عند إغلاق جلسات تداول بورصة نيويورك بـ127.54 نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، حيث ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع»، 127.54 نقطة «0.82%»، ليحقق 15649.43 نقطة.

ارتفاع «داو جونز الصناعي» بنسبة «0.54%»

من جانبه، أغلق مؤشر «داو جونز الصناعي»، جلسات التداول مرتفعاً 194.73 نقطة «0.54%»، ليسجل 35948.62 نقطة، كما صعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، 29.15 نقطة أو«0.62%» ليغلق عند 4725.71 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، شهدت أسعار النفط، ارتفاعا في جلسة شهدت تداولات محدودة، أمس الخميس، بدعم من مؤشرات على إمكانية احتواء أسوأ تداعيات «أوميكرون»، المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ارتفاع العقود الآجلة لـ خام برنت إلى 76.85 دولار للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لـ خام برنت القياسي العالمي، 1.56 دولار، أو 2.1%، لتسجل عند التسوية 76.85 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار «1.4%»، إلى 73.79 دولار للبرميل عند التسوية.

وفي سياق آخر، ارتفع مقياس التضخم الرئيسي الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي الامريكي»، بأسرع وتيرة منذ 39 عاما في شهر نوفمبر الماضي، مزيدا الضغط على البنك لتشديد السياسة النقدية.

وقفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 5.7% في نوفمبر الماضي مقارنة بعام 2020، كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 4.7% عن العام الماضي.

وكانت وزارة العمل الأمريكية، أشارت في تقرير، إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.8% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مسجلا أسرع وتيرة سنوية له منذ ما يقرب من 40 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

أوروبيا، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتس 100»، أمس الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.43%، مسجلا مكاسب تعادل 31.68 نقطة، ليصل إلى 7373.34 نقطة.