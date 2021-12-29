أبرز إصابات كورونا بين مشاهير بوليوود: آخرهم أرجون كابور وكاران بولاني

لم يمر وقت طويل على شفاء نجمتي السينما الهندية كارينا كابور، وأمريتا راو، من فيروس كورونا، حتى فوجئ متابعو أخبار نجوم بوليوود، بإعلان إصابات جديدة لمشاهير الهند، أبرزها إصابة الفنان الهندي أرجون كابور بكورونا، وشقيقتيه أنشولا، وريا، وزوجها المنتج الهندي الشهير كاران بولاني، وفقا لما نشر في موقع «pinkvilla» الهندي، اليوم.

تفاصيل إصابة أرجون كابور وشقيقتيه بكورونا

كشف الفنان أرجون كابور عن إصابته بفيروس كورونا، وشقيقتيه وزوج إحداهما، وذلك خلال تصوير الجزء الثاني من فيلم «إيك فيلين»، وتعد إصابة «كابور» للمرة الثانية، وكانت الأولى في شهر سبتمبر الماضي.

وكشفت التقارير الطبية عن أن الفيروس أصيب به «أرجون» أولا ومن ثم أصاب شقيقتيه، ويخضع فريق عمل فيلم «إيك فيلين»، للحجر الصحي احتياطيا، مع إجراء اختبار اكتشاف الفيروس.

وجرى نقل الفنان أرجون كابور، وأسرته إلى الحجر الصحي فور تأكيد إصابتهم بالفيروس.

وأكدت ريا كابور، شقيقة أرجون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إصابتها بفيروس كورونا، هي وزوجها المنتج كاران بولاني، قائلة: «أنا وزوجي ننعزل عن الجميع، ونأخذ جميع الأدوية والاحتياطات الموصوفة من قبل الفريق الطبي بعد تأكيد إصابتنا بفيروس كورونا».

عائلة أرجون كابور ليست أول إصابات كورونا في بوليوود

ولم تكن عائلة أرجون كابور، هي فقط المصابة بفيروس كورونا من مشاهير الهند، فقط أعلن الممثل الهندي رانفير شوري، إصابته هو ونجله هارون بكورونا، بجانب الفنان الهندي أرجون بيجلاني، بطل المسلسل الشهير «حب خادع» الجزء الأول.

وغرد رانفير شوري أمس، عبر حسابه على «تويتر»، معلقا: «كنت أنا وابني هارون في عطلة في جوا، وخلال اختبار (RT-PCR) الروتيني لرحلة العودة إلى مومباي، تبين أننا مصابان بكوفيد 19».

وتابع شوري: «كلانا بدون أعراض تمامًا وخضعنا للحجر الصحي على الفور حتى إجراء مزيد من الفحوصات».

وأضاف رانفير شوري: «نحن نخطط لإعادة الاختبار غدًا، لاستبعاد وجود نتيجة إيجابية خاطئة».

كما أصيب اللاعب الدولي الهندي بفريق الكريكيت، سوراف جانجولي، وفقا لبيان المجلس الرسمي لكريكيت في الهند.

وعلى الصعيد العالمي أكد ممثل هوليوود، هيو جاكمان إصابته بفيروس كورونا، أمس، عبر حسابه بمنصة تويتر، معلقا: «أردتم فقط أن تتأكدوا مني، لذا أعلن بالفعل نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية»، وتابع: «الأعراض خفيفة.. وبمجرد شفائي أتطلع إلى العودة إلى The Winter Garden».