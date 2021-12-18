تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» عند إغلاق بورصة نيويورك بـ 14.80 نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، تراجعا عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع»، 14.80 نقطة أو 0.07%، ليحقق 15165.63 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

هبوط مؤشر «داو جونز» الصناعي عند الإغلاق بـ 532.14 نقطة

وتراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي عند الإغلاق 48.75 نقطة أو 1.04%، ليسجل عند الإغلاق 4619.92 نقطة، كما انخفض «داو جونز» الصناعي 532.14 نقطة «1.48%»، ليحقق المؤشر، 35365.50 نقطة.

من جانبه، خسر بنك «جولدمان ساكس» ما يقرب من 4% ، بينما تم تداول كلا من «بنك أوف أمريكا» و «جي بي مورجان»، على تراجع بأكثر من 2%، فيما فقد كل من «أمازون» و«مايكروسوفت» حوالي 1%.

وتراجعت كل من «ألفابيت»، الشركة الأم لـ «جوجل» وميتا بلاتفورم» بنسبة 1% لكل منهما.

بدورها، سجلت أسعار النفط، خسارة أسبوعية متأثرة بازدياد حالات الإصابة ب سلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا المستاجد «كوفيد 19»، والمخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.

انخفاض العقود الآجلة لـ خام برنت بـ 1.50 دولار

وانخفضت العقود الآجلة لـ خام برنت بـ 1.50 دولار «يعادل 2%» ليسجل 73.52 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار أو 2.1% إلى 70.86 دولار للبرميل.

وهبط خام برنت 2.6% على أساس أسبوعي، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.3%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، ليحقق 1802.12 دولار للأونصة ، ليرتفع هذا الأسبوع إلى 1.1%، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 1804.90 دولار، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».