وفاة محمد عمر أول معيد مصاب بمرض ضمور العضلات في مصر

توفى محمد عمر، أول معيد من مرضى الضمور العضلي في مصر، إذ تم تعيينه معيدا رسميا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق العام الماضي.

رحلة معاناة وتفوق

وقبل وفاته، أدلى محمد عمر بتصريحات سابقة لـ«الوطن»، روى خلالها تفاصيل معاناته مع المرض، وإصراره على التفوق وتحقيق حلمه بالنجاح، وقال إنه أصيب بالمرض وراثيًا منذ ولادته، لكن بدأ يظهر عليه في سن الرابعة، ورغم ذلك تفوق في جميع مراحل الدراسة.

وأوضح «الإعاقة شيء طبيعي، لأنها مش في الجسد دايما، الإعاقة بتكون في الفكر، أنا لو حابب أوصل لهدف هوصله بالجهد والاجتهاد، وتعييني بيأكد اهتمام الدولة بالمعاقين»، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على تكريمه في وقت سابق بعد تفوقه في الثانوية العامة وحصوله على مركز متقدم ضمن العشرة الأوائل على الجمهورية.

محمد عمر يكشف حرص أسرته على مساعدته

ولفت «عمر» إلى أنه لم يستطع أن يحرك أي شيء من جسده إطلاقًا، لا يديه ولا قدميه، ويساعده كل أفراد الأسرة في الحركة فوق كرسي متحرك، وفي أثناء دراسته بالكلية بجامعة الزقازيق كان يذهب والده أو والدته معه لمساعدته.

وأضاف: «بعد التعيين هيساعدوني في الكلية، ومش قلقان من التدريس، لكن أكيد فيه رهبة الإلقاء أمام الطلبة، لكن إعاقتي مش هتكون مشكلة».

وأشاد الشاب الراحل في تصريحاته السابقة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السسيسي بذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص عام للمعاقين، مؤكدا اهتمام الرئيس بوي الاحتياجات الخاصة كان بمثابة بارقة أمل لهم.