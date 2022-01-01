3 وزراء ثقافة وقيادات الوزارة يشاركون في تشييع جابر عصفور

يشارك في تشييع جنازة الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذي رحل صباح أمس الجمعة، 3 وزراء ثقافة، هم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الحالية، والدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، فضلا عن مشاركة قيادات وزارة الثقافة، منها الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزارة الثقافة للسينما، وشخصيات عامة إضافة إلى زوجة الراحل الدكتورة هالة فؤاد أستاذة الفلسفة بجامعة القاهرة.

ووصل جثمان الراحل الدكتور جابر عصفور، إلى مسجد صلاح الدين بالمنيل قادما من مستشفى القصر العيني، وسيتم الصلاة على الدكتور عصفور، بعد صلاة الظهر مباشرة، ثم التوجه به إلى جامعة القاهرة ليودعه زملاءه وطلابه، ثم ينتقل إلى مدافن الأسرة في مدينة 6 أكتوبر ليوارى جثمان الراحل الثرى.

العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

ويُقام عزاء الراحل الكبير الأستاذ الدكتور جابر عصفور، غدا الأحد، الموافق 2 يناير 2022 بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب مباشرة.

ونعت الأوساط الثقافية في مصر وخارجها الدكتور جابر عصفور المثقف البارز، والأكاديمي الكبير، حيث عمل «عصفور» إلى جانب كونه أستاذا بجامعة القاهرة، في عدد من الجامعات العربية والأجنبية، منها جامعة الكويت وجامعة هارافارد، كما تولى وزارة الثقافة مرتين في 2011، وفي 2014.

كما صنع حراكا في الثقافة المصرية والعربية خلال توليه أمانة المجلس الأعلى للثقافة في التسعينات، وبدأ مشروعه المهم وهو الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية في التسعينات، إلى أن بلور المشروع في المركز القومي للترجمة الذي أسسه في 2006 وكان أول رئيس له.

«قومي الترجمة» ينعى جابر عصفور

الدكتور عصفور ترك إرثا كبيرا من المؤلفات النقدية المهامة منها: «زمن الرواية»، «الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي»، «مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي»، «دفاعًا عن التنوير»، «أوراق ثقافية».

وقالت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، في بيان سابق: «بقلوب حزينة ينعى المركز القومي للترجمة مؤسسه والأب الروحي لكل العاملين به، الناقد والمفكر الكبير الدكتور جابر عصفور، الذي أثرى الثقافة المصرية في كل مراحل جهاده الثقافي، وجدد روحها بما أنجزه من مشروعات ثقافية رائدة في مجال النقد والترجمة وإدارة الثقافة».