وزيرة الثقافة تشارك في تشييع جثمان الدكتور جابر عصفور إلى مثواه الأخير

قال مصدر في وزارة الثقافة لـ«الوطن» إن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ستشارك في جنازة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الذي رحل صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز 77 عاما، حيث يشيع الجثمان عقب صلاة الظهر اليوم السبت.

ووصل جثمان الدكتور جابر عصفور إلى مسجد صلاح الدين بالمنيل، قادما من مستشفى القصر العيني، حيث كان يخضع للعلاج هناك.

قصور الثقافة تنعي جابر عصفور

ونعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وكافة العاملين بها الناقد والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور جابر عصفور، الذي أثرى الثقافة المصرية بالعديد من المشروعات الثقافية الرائدة، أستاذا جامعيا وأمينا للمجلس الأعلى للثقافة ومؤسسا للمركز القومي للترجمة ووزيرا للثقافة؛ والهيئة قيادة وعاملين يسألون المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن برحمته، وأن يلهم أهل وذويه الصبر والسلوان.

مسيرة وزير الثقافة الأسبق

ولد الدكتور جابر عصفور يوم 25 مارس 1944 بالمحلة الكبرى، وحصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1965م، كما حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة بتقدير ممتاز عام 1969، عن رسالة "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي"؛ شغل الراحل عدد من الوظائف بالتدريس منها، "معيدا ومدرس مساعد ثم مدرس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، كما عمل بالتدريس فى جامعات عربية وأجنبية منها "جامعة وسكونسن - ماديسون - الولايات المتحدة الأمريكية، كلية الآداب - جامعة صنعاء، جامعة استكهولم - السويد، كلية الآداب - جامعة الكويت.

شغل عصفور فى المجال الثقافى منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، كما كلِّف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وكان عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الثقافة والإعلام وعضو المكتب التنفيذي بالمجلس القومي للمرأة، كما تولى منصب مدير المركز القومي للترجمة، وشغل منصب وزير الثقافة في يناير 2011، ومرة أخرى من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.

حفلت حياة الراحل بالمؤلفات والمترجمات ورعاية الأنشطة الثقافية في مصر والعالم العربي منها "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي"، "مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي"، "دفاعًا عن التنوير"، "أوراق ثقافية"، "النقد الأدبي والهوية الثقافية" و"زمن الرواية"، وحصل على عدد كبير من التكريمات والجوائز منها: "جائزة النيل"، "جائزة سلطان بن على العويس"، "الوسام الثقافي التونسي" و"درع رابطة المرأة العربية".