القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022.. شاهد المباريات مجانا من المنزل

مع اقتراب بدء انطلاق النسخة الـ33 من كأس أمم إفريقيا، يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لأمم إفريقيا 2022، التي من المقرر أن تنظمها دولة الكاميرون الإفريقية، إذ تبدأ تلك المنافسة 9 يناير وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ويشارك في كأس الأمم الإفريقية عدد 24 دولة.

وبالرغم من أن مجموعة قنوات «بي إن سيورتس» المشفرة، تمتلك حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022، إلا أن هناك قنوات أخرى مجانية، يمكن مشاهدتها عبر الأقمار الصناعية الموجودة على الفضائيات، أحد تلك القنوات بوركينية وأخرى إيفوارية، ونرصد من خلال السطور التالية القنوات الناقلة لأمم إفريقيا 2022 المجانية، والتردد الخاص بها والذي جاء كالتالي:

القنوات الناقلة لأمم إفريقيا 2022

هناك قناتان من الممكن مشاهدة أمم إفريقيا 2022 مجانا من خلالهما، وهم:

تردد قناة RTB TV البوركينية

- القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

تردد القناة: 11900.

معدل ترميز القناة: H 27500.

- يتم بث هذه القناة مجانا بدون تشفير.

تردد ‏قناة RTI 1 الإيفوارية

- القمر الصناعي: بدر 26E.

- تردد القناة: 11996.

- معدل الترميز: H 27500.

وعن المنتخبات المشاركة في كأس الأمم لإفريقية لعام 2022، فيأتي منتخب مصر على رأس المجموعة الرابعة، التي تتضمن منتخبات «مصر، نيجيريا، السودان، غينيا بيساو»، إذ يواجه الفراعنة المنتخب النيجيري يوم 11 يناير الجاري، ثم تأتي المواجهة الثانية لمنتخب مصر ضد نظيره منتخب غينيا بيساو لتكون يوم 15 من الشهر نفسه، ثم تأتي آخر جولات الفراعنة في المجموعة بمواجهة المنتخب السوداني يوم 19 يناير الجاري.