صبحي: كأس الأمم والمونديال هدف منتخب مصر.. وكأس العرب مجرد إعداد

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر تعرض لانتقادات بعد كأس العالم 2018 وكأس الأمم الأفريقية، بسبب عدم تقديم أداء جيد على غرار البطولات الأفريقية الثلاث التي حصدها الفراعنة.

صبحي: روح المنتخب المعهودة لم تكن موجودة بالشكل المناسب

وتابع الوزير خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، «روح المنتخب المعهودة لم تكن موجودة بالشكل المناسب خلال التصفيات، لذلك كان هناك توقف كي يكون الأداء أفضل»، مؤكدا أن «كيروش»، المدير الفني الحالي للمنتخب، يمتلك سيرة ذاتية كبيرة ولديه ثقة عالية في ذاته.

وأضاف «ليس من دوري تحليل الأداء لكن سأتحدث عن الموقف المستهدف للمنتخب حاليا، وهو كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم، البطولة العربية كانت مجرد إعداد والمكسب منها أننا شاهدنا لاعبين يؤدون بروح عالية».

وحول الانتقادات التي وجهت للاعبين بسبب عدم ترديد النشيد الوطني بقوة، على غرار المنتخبات العربية الأخرى، قال وزير الرياضة: «ثقافة يجب أن تنمى في كل المناسبات، لكن المباريات شهدت روحا عالية من قبل اللاعبين، والأهم النتيجة»، مؤكدا أن تجربة عدد كبير من اللاعبين، واختيار لاعبين عدة من الدوري المصري، أهم مكتسبات المشاركة في البطولة العربية.

وأكمل «القلق أمر طبيعي، لكن التفاؤل موجود والأهم زيادة التركيز خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا أن الدعم السياسي للرياضة غير مسبوق.

وأضاف «مش عايزين نقول اللاعب ده في نادي إيه، كله يلعب في منتخب مصر، وهو ما أؤكده للاعبين، لا نرى لونا سوى قميص منتخب مصر»، مشيرا إلى أن أداء المنتخب الأولمبي في الأولمبياد لم يكن سيئا.

واختم «كنا مع مجموعة قوية في الأولمبياد، ولدينا طموح أعلى وربنا يوفقهم الفترة المقبلة».