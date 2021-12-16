بيان مشترك من «كاف» وحكومة الكاميرون: لقاح كورونا شرط حضور أمم إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بيانًا مشتركًا مع الحكومة الكاميرونية، بشأن اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا؛ تأكيدًا على إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021، في موعدها المحدد من قبل في شهر يناير المقبل.

بيان مشترك بين الاتحاد الإفريقي والكاميرون

وبحسب البيان المشترك، فإن هناك 3 إجراءات احترازية لمواجهة كورونا وحماية اللاعبين من الإصابة، سيتم اتخاذها قبل انطلاق البطولة، للحفاظ على سلامة الجميع من المتحور الجديد «أوميكرون».

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