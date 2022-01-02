حصاد البورصة من الحملات الإعلانية في 2021.. 4 ملايين تفاعل و8000 استفسار

أطلقت البورصة المصرية، خلال شهر رمضان المبارك، المرحلة الثانية من الحملة الإعلانية في عام 2021، وشهدت نسب مشاهدة عالية من خلال التلفزيون والمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وأوضحت البورصة في تقريرها السنوي الخاص بحصاد 2021، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنها تلقت 8000 مكالمة بعد الحملة الإعلانية؛ للاستفسار عن كيفية الاستثمار في البورصة.

وأوضحت البورصة المصرية، أن الحملة الإعلانية كان لها مردود كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك تفاعل من 4 ملايين شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤتمر البورصة للتنمية

وشهد عام 2021، إطلاق البورصة المصرية، أول مؤتمراتها «البورصة للتنمية»، في محافظات مصر بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال، والبداية كانت من محافظة بورسعيد.

وأشارت البورصة، إلى أن الهدف من المؤتمر، هو دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة، في توطين التنمية العاملة في محافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذە الشركات في الوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي سوق رأس المال.

وشهد المؤتمر، مجموعة من الجلسات وورش العمل بحضور مجموعة من المسؤولين في مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى طلبة الجامعات، للتعريف بسوق الأوراق المالية ودورالبورصة كمنصة للتمويل والاستثمار.

كانت البورصة المصرية قد أطلقت حملة إعلانية في وقت سابق بعنوان «معاك سهم تبقى شريك»، التي تتضمن التعريف بالبورصة والاكتتابات والادخار، وكيفية الاستثمار في البورصة كمنصة للتمويل.

مؤشرات البورصة تنهي عام 2021 على ارتفاع

من ناحية أخرى، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها في عام 2021، على ارتفاع مؤشرها الرئيسي «EGX30» بنسبة 10.1%، فيما صعد المؤشر «EGX70» للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.6%.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة في 2021، أعلى مستوى له في 4 سنوات، حيث ارتفاع إلى 765 مليار جنيه، فيما ارتفعت قيم التداول خلال العام 2021 بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق 2020، وسجلت أعلى مستوى في 10 سنوات، وسجلت 544 مليار جنيه مقابل 38 مليار جنيه في 2012.