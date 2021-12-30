رئيس البورصة: 59 ألف مكود جديد في البورصة خلال 2021

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن عدد المسجلين المكودين في البورصة المصرية خلال العام 2021 شهد زيادة ملحوظة.

وأضاف «فريد»، خلال كلمته اليوم الخميس، في مؤتمر حصاد البورصة السنوي، أن عدد الأشخاص المكودين في البورصة خلال العام 2021 ارتفع إلى 59 ألف مكود جديد بزيادة 132% عن العام 2020، مشيراً إلى أن الارتفاع كان نتيجة لخطة التطوير والترويج التي نُفذت خلال الفترة الماضية.

تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 2021

وتابع رئيس البورصة أنه خلال العام 2021 تم العمل على تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان يعاني من حالة من عدم النمو، مشيرًا إلى الاعتماد والتركيز في خطة التطوير على النظر إلى التجارب الأجنبية والخارجية.

وأشار «فريد» إلى أن نتائج التطوير أسفرت عن ارتفاع إجمالي قيم تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 1.948 مليار جنيه خلال عام 2021، بنمو 49% مقارنة مع 2020، ونمو 918% مقارنة مع عام 2011.

2021 عام إدارة التعافي للبورصة المصرية

وأكد رئيس البورصة أن عام 2021 شهد الكثير من التحديات، فهو عام إدارة التعافي والنظر إلى المستقبل، من خلال تنشيط حركة التداولات وجذب المستثمرين الجدد إلى السوق والأطروحات الجديدة بـ البورصة المصرية.

أحداث جوهرية شهدتها البورصة المصرية بنهاية العام

تجدر الإشارة إلى أن العام الحالي، الذي أوشك على نهايته، شهد العديد من الأحداث الجوهرية للبورصة المصرية؛ أبرزها استئناف برنامج الطروحات الحكومية، الذي كان بمثابة عودة الحياة لسوق المال في مصر، وذلك بعد نجاح طرح «اي فاينانس»، والإعلان عن طرح «أبو قير» ثم «نادي غزل المحلة»، ليكون الأخير أول نادٍ مصري يتم طرحه في البورصة.

ومنذ بداية العام، سيطرت تعاملات المصريين على غالبية قيم التداول على الأسهم المقيدة، بنسبة 81.8% بعد استبعاد الصفقات، مقارنة بنحو 10.9 و7.3% للمستثمرين «الأجانب» و«العرب»، على التوالي.