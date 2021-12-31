حصاد البورصة في 2021.. 3 طروحات جديدة بـ7.9 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية خلال العام 2021، ثلاثة طروحات جديدة في السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في قطاعات مختلفة هي العقارات، والخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات.

وكشفت البورصة المصرية في التقرير السنوي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن إجمالي قيمة الطروحات الثلاثة بلغ 7.95 مليار جنيه، والشركات هي «إي فاينانس، أميرالد للتطوير العقاري» في السوق الرئيسي، وطرح «تعليم لخدمات الإدارة» في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

طرح إي فاينانس

وشهدت البورصة المصرية بداية التداولات على أسهم شركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» في السوق الرئيسي في جلسة يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، وارتفع السهم بأكثر من 50% في أولى تداولاته مسجلاً سعر 21 جنيهاً للسهم. وتأتي أهمية طرح إي فاينانس، كونه أول طرح حكومي حقيقي بعد طرح المصرية للاتصالات.

وبلغ معدل تغطية الطرح العام للأفراد 61.4 مرة، كما تمت تغطية شريحة الطرح الخاص بنحو 6.8 مرة، وتجاوز الاكتتاب العام في جميع الأسهم المطروحة لكل من المؤسسات والمستثمرين الأفراد بتغطية بلغت 10.2 مرة، وجمعت الشركة نحو 5.8 مليار جنيه من طرح حصة بلغت 26.1% من رأس مال الشركة.

طرح أميرالد للتطوير العقاري

كانت بداية التداول على أسهم شركة أميرالد للتطوير العقاري في شهر أكتوبر الماضي أيضاً في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً في جلسة الاثنين 18 أكتوبر 2021، وشهدت الجلسة ارتفاع السهم بنسبة 23.2%، إلى 1.57 جنيه.وبلغ عدد الأسهم التي تم طرحها 45 مليون سهم تمثل 10.59% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة إجمالية 57.6 مليون جنيه.

طرح تعليم لخدمات الإدارة

وجاء الطرح الثالث الخاص بشركة تعليم لخدمات الإدارة في السوق الرئيسي، حيث كانت بداية التداول على سهم الشركة في جلسة الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021، وارتفع السهم بنسبة 6.7% في أولى جلسات التداول، وكان عدد أسهم الطرح العام 17.9 مليون سهم، ما نسبته 5% من عدد الأسهم المطروحة، وتمثل 2.45% من أسهم رأسمال الشركة.