رفض دعوى طالب حلوان المتهم بالتحرش بزميلته في الجامعة

رفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد الطلاب، والتي طالب فيها بإلغاء قرار فصله من كلية التجارة جامعة حلوان على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان.

بداية القصة

وقالت الدعوى، إنه نسب إلى طالب وإحدي زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية على سند من القول أنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا على مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

الجامعة أحالت الطلاب لمجلس التأديب

وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي، وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.

وأصدر مجلس التأديب الابتدائي شهر يونيو 2019، قرارًا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب، وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لها الطالب، واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

وفوجئ الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، وتقدم بطلب تظلم على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية، وفي ظل غياب كل الضمانات المقررة للمحاكمة التاديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكل القوانين، وصدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتقديم الأدلة على نفيها، فلم تسمع أقواله ولم تتح له الفرصة في تقديم شهود النفي، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.