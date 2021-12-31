مجلس الدولة ينهي نزاعا بين البريد ومحافظة المنيا على عقد ايجار مبنى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في شغل مقر مكتب بريد ماقوسة التابع للوحدة المحلية ببني محمد سلطان بمحافظة المنيا بلا مقابل طوال مدة العقد المبرم بين الهيئة والوحدة المحلية ببنـي محمـد سلطان، وعدم أحقية الوحدة المحلية في مطالبة الهيئة بأية مبالغ مالية نظير شغلها هذا المقر طوال مدة العقد.

بداية التعاقد في 2001

وقال الجمعية في فتواها: «الثابت من أوراق النزاع أنّه بتاريخ 20/3/2001 تم الاتفاق بين الوحدة المحلية ببني محمد سلطان بمحافظة المنيا والهيئة القومية للبريد على شغل وانتفاع الهيئة بالمبنى المملوك للوحدة المحلية لاستغلاله كمكتب للبريـد لتأديـة كـافـة أغـراض وخدمات الهيئة لأهالي القرية.

الطرفان اتفقا علي الانتفاع بالمبنى دون مقابل

واتفق الطرفان صراحة على أن الانتفاع بالمبنى المشار إليه بدون مقابل، ولمدة خمسين عاما ، وإذ خلت الأوراق مما عساه أن يفيد وجود اتفاق لاحق بين الطرفين على أن يكون الانتفاع بمقابل، كما لم تقدم الوحدة المحلية ببني محمد سلطان، رغم مطالبتها بذلك أكثر من مرة، سندها في انتفاء حق الهيئة بالانتفاع بالمبنى محل النزاع، واستمرت الهيئة القومية للبريد في شغل هذا المبنى واستخدامه باعتبارها هيئـة عامـة تقـوم علـى إدارة مرفـق عـام هـو مرفق البريـد لمدة تسعة عشر عاما دون أي اعتراض أو مطالبة بمقابل من جانب السلطات ذات الاختصاص بمحافظة المنيا».

وأضافت الجمعية أن سند شغل هيئة البريد للعين هو عقد انتفاع بمال عام دون مقابل، أبرمته الهيئة مع الوحدة المحلية ببني محمد سلطان، وخلت الأوراق مما يفيد انتهاء عرض المنفعة العامة المرصودة له العين محل النزاع، أو انحساره عنها بمقتضى سند قانوني يعتد به، ومن ثم فإنه يحق للهيئة الاستمرار في الانتفاع بالمبنى المشار إليه كمكتب بريد بلا مقابل طوال مدة العقد المشار إليه، ولا يحق للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان مطالبتها بأية مبالغ مالية نظير هذا الانتفاع طوال مدة هذا العقد، مما يتعين معه رفض المطالبة.