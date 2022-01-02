تزامنا مع الموجة الخامسة.. «الصحة»: تضع قواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين يوميا، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، ومع التوقعات باقتراب دخول الموجة الخامسة من فيروس كورونا، جددت وزارة الصحة والسكان توجيهاتها، فيما يتعلق بقواعد العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.

قواعد العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا

وقالت الوزارة ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي، يجب أن يكون الشخص المعزول في غرفة منفصلة وبفضل أن تكون لها حمام خاص، لافتة إلى أنه إذا لم يوجد حمام خاص بغرفة الشخص المعزول، فلابد من ارتداء الكمامات عند الخوروج من الغرفة أو عند دخول شخص آخر.

وتابعت الوزارة في تقريرها الرسمي يجب أن تكون التهوية بغرفة المريض طبيعية قدر الإمكان، ويمكن خلع الكمامة داخل الغرفة وارتدائها عند دخول شخص آخر، وشددت الوزارة على أهمية تغير كمامة المريض كل يوم أو عندما تصبح رطبة.

وأضافت الوزارة أنه لابد من غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الضخ المعزول، والحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص آخر إلى الغرفة، وقالت الوزارة إنه يفضل أن يقدم شخص واحد سليم للمريض الأكل والعلاج.

استخدام أدوات الطعام ذات الاستعمال الواحد

وأكدت الوزارة على أنه يفضل استخدام أدوات الطعام ذات الاستعمال الواحد للتقليل من فرص الإصابة بالعدوى، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار باتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس.

كما أوضحت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.