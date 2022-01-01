مصرع 5 أشخاص في حريق بقرية روسية.. «كارثة في أول أيام السنة»

قرية صغيرة هادئة تدعى «خوموتوفو»، تقع بالقرب من «إيركوتسك»، وهي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي، سرعان ما تحولت إلى مسرح لحادث حريق ضخم شبّ في أحد البيوت القرية، ليتسبب في وفاة 5 أشخاص بينهم طفل.

احتراق المبنى وسقوط ضحايا

ووفقاً للسلطات المحلية، فقد قام شاهد عيان بالإبلاغ عن اندلاع النيران في مبنى من طابقين في قرية خوموتوفو بمنطقة إيركوتسك صباح اليوم الموافق 1 يناير2022، وعند وصول سيارات الإطفاء، كانت النيران تحيط بالمبنى بالكامل، وأتت على أجزاء كبيرة منه، وبلغت مساحة الحريق 216 متراً مربعاً، وظلت عمليات الإطفاء مستمرة لساعة كاملة حتى تمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، والعثور على جثث الضحايا لإخراجها من المبنى المحترق.

بيان لجنة التحقيق في الحادث

وقالت اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث فور وقوعه: «أسفر الحريق عن مقتل ثلاث نساء ورجل وطفل يبلغ من العمر 11 عاما، وكذلك تم نقل رجل آخر إلى المستشفى»، وتعمل في مكان الحادث في الوقت الراهن، مجموعة تحري وتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحريق.

اندلاع حريق في مصنع إنتاج المتفجرات

وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي، لقى 7 أشخاص مصرعهم، وفُقد 9 غيرهم في حريق اندلع في مصنع لإنتاج المتفجرات الصناعية المعدة للاستخدام المدني، في منطقة ريازان، وسط روسيا، حسبما أعلنته وزارة الحالات الطارئة الروسية، وذكرت الوزارة الروسية، في بيان، أنّ حريقاً اندلع بعد عملية تقنية، موضحةً أن سبعة أشخاص قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى، وما زال مصير تسعة آخرين غير معروف.

عشرات رجال الإطفاء يشاركون في السيطرة على الحريق

وكان 170 فرد إطفاء قد شاركوا في السيطرة على الحريق، وأضافت الوزارة أن أكثر من 170 فردًا من فرق الإطفاء موجودون في الموقع حاليًا للسيطرة على الحريق.