شرق روسيا يستقبل العام الجديد قبل وسطها بتسع ساعات.. «فيديو»

بسبب اتساع أرجاء روسيا التي تعتبر أكبر دولة في العالم، استقبل سكان المناطق الواقعة في أقصى شرق البلاد، وبالذات كامتشاتكا وتشوكوتكا، العام الجديد 2022 قبل تسع ساعات من حلوله في وسط روسيا، حيث حلت السنة الجديدة في تلك المنطقة في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

وتأتي روسيا الاتحادية، في مقدمة دول العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 17,098,242 كم2.

الرئيس الروسي: لقائنا بالعام الجديد علامة هامة في الحياة

ومن جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه بمناسبة العام الجديد: إن البلاد اصطدمت بتحديات، لكن المواطنين تعلموا كيفية التعامل معها.

Владивосток готовится встречать Новый год. В городе организованы площадки для праздничных гуляний. Жители в свою очередь делятся новогодним настроением и поздравляют с наступающим 2022 годом! pic.twitter.com/w2avbzzFdp — Известия (@izvestia_ru) December 31, 2021

وأضاف الرئيس الروسي: قريبا جدا سينتهي عام 2021، وسرعان ما سيأخذنا الوقت إلى المستقبل. ويحدث ذلك كل يوم، وكل دقيقة وثانية، لكن الأمر يختلف، عندما نلتقي بالعام الجديد، لأننا نعتبره علامة هامة في الحياة.

بوتين: آمال التغييرات الجيدة القادمة لا يمكن فصلها عن أحداث العام الماضي

وتابع بوتين: تُوحدنا جميعا آمال التغييرات الجيدة القادمة، لكننا نتفهم أنه لا يمكن انتزاعها وفصلها عن أحداث العام الذي شارف على الانتهاء.

وأكد الرئيس الروسي أن أهم مهمات السلطات الروسية هي تحسين ظروف معيشة المواطنين، متمنيا لهم الصحة والنجاح في العمل والدراسة والأمور الأخرى المختلفة.