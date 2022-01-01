القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية، وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة لمدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أكّد خلالها الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التي تعتمد على أحدث النظم الحديثة بين الأكاديمية ومختلف مؤسسات الدولة التعليمية.

من جهته، عبّر رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته البالغة لما شهده من مستوى علمي متميز للمنظومة التعليمية داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، متطلعاً أنَّ تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون المثمر بين الأكاديمية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مما يهدف للارتقاء بالبحث العلمي.

وتضمن البروتوكول، الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة موضوعات الإستراتيجية والأمن القومي، كذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين في الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية، وتسخير كل الإمكانيات بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لكلاً الجانبين في كل المجالات العلمية.

كما تضمن البروتوكول، التنسيق بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية، وكذا تبادل الزيارات بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين مما يوفر مناخًا علميًا يتميز بالاعتماد على المناهج العلمية المتطورة وباستخدام أحدث وسائل التدريب العالمي في البحث العلمي.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات ومستشاري أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعدد من عمداء كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس.