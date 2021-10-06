مستشار أكاديمية ناصر: السيسي أنقذ البلاد من الوقوع في كوارث كثيرة

قال اللواء محمد الغباري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القيادة السياسية في حرب السادس من أكتوبر أبدعت في التخطيط، ونجحت في إخفاء توقيت الحرب عن العدو الإسرائيلي، وفي نفس الوقت قامت بتدريب القوات بشكل جاد للاستعداد للحرب، وأشار إلى أن شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ الصغر، عظيمة، وهذا اتضح في إنقاذه للدولة المصرية خلال الفترة الماضية من الوقوع في كوراث عديدة.

مصرية ووطنية الرئيس السيسي واضحة جدا

وأضاف «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن مصرية ووطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضحة جدًا، وهذا ظاهر في حبه للعمل وكرمه وأخلاقه، وإنكاره لذاته، وعدم إنكار فضل الناس، وهو ما اتضح للجميع خلال حواره الراقي مع اللواء سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية السابق، الذي كان قائده وهو ضابط صغير.

ووجه الإعلامي عبدالباقي عزوز، التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية، ولكل الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لملحمة أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن «السيسي» أثنى اليوم على نضال أهالي سيناء في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

الرئيس السيسي يقدر جميع قادة القوات المسلحة المصرية

وأضاف «عزوز»، أن مبادرة السلام استطاعت أن تتجاوز الأدبيات المستقرة، متمنياً من حكام المنطقة تجاوز الأدبيات المستقرة مثلما فعل الرئيس الراحل السادات، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدر جميع قادة القوات المسلحة المصرية، وهذا واضح في توجيهه اليوم التحية للواء سمير فرج، الذي كان قائد كتيبته، موضحًا أن الشعب المصري عليه أن يفخر برئيسه، معقبًا: «شكرًا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل عام والمصريين بخير بمناسبة النصر في حرب أكتوبر».