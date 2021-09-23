وفد من أكاديمية ناصر في جولة تفقدية بمركز عمليات «مصر للطيران»

في إطار تبادل الزيارات والتعاون بين الكيانات والمؤسسات المصرية العريقة، تفقد وفد من أكاديمية ناصر العسكرية، اليوم، مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران IOCC بمطار القاهرة الدولي، والمسؤول عن إدارة ومتابعة عمليات تشغيل رحلات مصرللطيران الداخلية والخارجية. تضمن الوفد مجموعة من الدارسين المصريين والأشقاء العرب بهدف التعرف عن قرب عن إمكانيات الشركة الوطنية مصر للطيران في مجال الطيران المدني.

صرح وطني كبير

وفي هذا الإطار رحب الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بزيارة وفد أكاديمية ناصر العسكرية لمصر للطيران؛ هذا الصرح الوطني الكبير لما يقدمه من دور في تأهيل وتنمية الموارد البشرية لشغل المواقع القيادية، وعقد دورات إستراتيجية تخدم الوطن من خلال مؤسسة تعليمية على أعلى مستوى.

استعراض الإمكانيات هدف الزيارة

وتهدف هذه الزيارة إلى استعراض إمكانيات مركز العمليات المتكامل لمصر للطيران IOCC، وما يشتمل عليه من غرفة لإدارة الأزمات يوجد بها عناصر بشرية ذات كفاءة عالية من حيث سرعة التصرف تجاه أي أزمة طارئة في مجال الطيران المدني.

كما استمع الوفد إلى شرح تفصيلي من الطيار محمود صقر مدير عام مركز عمليات مصر للطيران، والطيار سيد نصار نائب مدير عام المركز، والكابتن مهاب جميل عن الدور الذي يقوم به مركز العمليات في متابعة موقف الرحلات أولا بأول وفي نهاية الزيارة قدم رئيس الوفد درع كلية الدفاع الوطني نيابة عن السيد اللواء اركان حرب تامر عبدالمنعم شوشة، مدير كلية الدفاع الوطني، تقديرا للدور الفعال والمتميز الذي تقوم به شركة مصر للطيران.