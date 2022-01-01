«مصر للطيران» تحتفل برأس السنة بمنح عملائها تذاكر سفر مجانية (صور)

استمرت احتفالات الشركة الوطنية مصر للطيران، عضو تحالف ستار العالمي مع عملائها المسافرين علي جميع رحلاتها بالعام الميلادي الجديد 2022، من خلال تقديم العديد من المفاجآت.

تذاكر سفر مجانية وتعلية درجة سفر الركاب

وقدمت الشركة الوطنية، في معظم محطاتها الخارجية حول العالم مزايا للمسافرين على رحلاتها، شملت تذاكر سفر مجانية وتعلية درجة سفر الركاب من الدرجة الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال، إضافة إلى منح 2000 ميل ضمن برنامج المسافر الدائم، وذلك من خلال إجراء سحب بين المسافرين لاختيار الفائزين.

تسيير 102 رحلة جوية اليوم

وحرص مسؤولو الشركة الوطنية على استقبال ركاب الرحلات عبر كاونترات صالات السفر والاستراحات وعلي متن الطائرات وتهنئتهم بالعام الجديد والتقاط الصور التذكارية معهم، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية، كما حرص قائدو الرحلات على توجيه التهنئة لجميع الركاب على متن طائرات الشركة.

ومن المقرر أنَّ تنظم مصر للطيران اليوم 102 رحلة جوية بمعدل 66 رحلة دولية و33 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوي.