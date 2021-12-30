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محمود مسلم

تجديد التعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب والطيران السوداني

كتب:

الوطن
10:19 ص | الخميس 30 ديسمبر 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

من منطلق إستراتيجية وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران للتوسع في السوق الإفريقية وتكثيف التعاون مع شركاء صناعة النقل الجوي فى الوطن العربى وقارة افريقيا ، جددت أكاديمية مصر للطيران للتدريب وسلطة الطيران المدنى السودانى التعاون فى مجال تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين والمرحلين الجويين من دولة السودان الشقيق .

استقبال وفد سوداني في القاهرة

وقامت الأكاديمية بإستقبال وفد عالى المستوى من سلطة الطيران المدنى السودانى للإطلاع على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تمثل طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340  وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الضيافة الجوية على إجراءات الطوارئ CEET وتقديم الخدمة CST.

وأبدى الوفد السودانى إعجابه بكافة الإمكانات المتاحة داخل الأكاديمية متمنياً مزيد من هذا التعاون المثمر مما يزيد من كفاءة العنصر البشري في قطاع النقل الجوى السودانى

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