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«مصر للطيران» تنقل 50 طن أغذية لأهالي أسوان بالتنسيق مع «حياة كريمة»

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الوطن
05:40 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

فى إطار المشروع القومي «حياة كريمة» للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تسير الشركة الوطنية مصرللطيران رحلة بضائع خاصة من طراز الإيرباص 200-330 تابعة لشركة مصرللطيران للشحن الجوي وعلى متنها أكثر من ٥٠ طنا من المواد الغذائية الجافة متجهة إلى أسوان وذلك لتوزيعها على أهالى قرى المحافظة في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران ومؤسسة «حياة كريمة» وبنك الطعام المصري .

وتقلع الطائرة مساء اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلي مطار أسوان، فيما قام فريق من شركة مصر للطيران للشحن الجوى ومؤسسة هذا باستقبال قافلة المواد الغذائية بقرية البضائع بمطار القاهرة وانهاء كافة إجراءات الشحن .

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