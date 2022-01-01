جامعة الزقازيق تنعي وفاة أول معيد من مصابي ضمور العضلات: نموذج للإرادة

نعت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور ممدوح محمد المسلمي، وفاة الدكتور محمد عمر أول معيد من مصابي ضمور العضلات، والذي توفي بعد 3 أشهر من صدور قرار تعيينه معيدا بالكلية.

جامعة الزقازيق تنعى الدكتور محمد عمر

وأصدرت كلية الحقوق بيانا قالت فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم».

«عمر» كان نموذجا للتفوق والعزيمة

وتابع البيان: «بقلوب مؤمنة بالله وراضية بقضائه وقدره، ننعي بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور محمد عمر خيري، المعيد بقسم الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية، والذي وافته المنية اليوم».

وأضاف البيان: «كان نموذجًا مشرفا للإرادة والتحدي والثبات، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام جميع المصريين».

واختتم البيان: «نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته، وأن ينزله منزلًا مباركا والله خير المنزلين، وأن يصبر أهله وذويه.. إنا لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

الجدير بالذكر أن الدكتور عمر الراحل كان متفوقا طوال المراحل الدراسية، وصولا لتعيينه معيدا بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بتكريم الفقيد قبل عدة سنوات ضمن أوائل الجمهورية بالثانوية العامة، واعتبر اهتمام الرئيس بالدكتور محمد عمر بارقة أمل لذوي الهمم للحصول عل حقوقهم.