الدفع بمعدات ثقيلة لإعادة فتح طريق «وادي فيران» في جنوب سيناء

أكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن أجهزة المحافظة رفعت حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في كافة المدن، تحسباً لموجة الطقس السيء، التي تتعرض لها المحافظة منذ مساء أمس الجمعة، وحتى بعد ظهر اليوم السبت، ضمن الأجواء غير المستقرة التي تشهدها معظم أنحاء الجمهورية.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إن مدن رأس سدر ودهب وقرية «فيران»، التابعة لمدينة أبورديس تعرضت لهطول أمطار غزيرة على مدار يومي الجمعة والسبت، وتسببت الأمطار في حدوث سيول متوسطة في قرية «وادي فيران»، أدت إلى تعطل حركة المرور جزئياً على طريق سانت كاترين.

إغلاق طريق «فيران - سانت كاترين»

وأضاف اللواء خالد فودة أن قرية «وادي فيران» تعرضت لأمطار غزيرة استمرت قرابة ساعتين، موضحاً أن الأمطار الغزيرة تجمعت في الوديان والدروب، وتحولت إلي سيول متوسطة، مما أدى إلى تراكم عشرات الأطنان من المخلفات على طريق «وادي فيران - سانت كاترين»، لذا قررت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إغلاقه منذ ليلة أمس، لحين انتهاء السيل وإزالة التراكمات.

سيول أودية الرحبة ومكتب والندية وأبوغراقد

ومن جانبه، قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إنه انتقل إلى قرية «فيران»، لمتابعة أعمال إزالة الإطماءات، بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشيراً إلى أنه جرى الدفع بالمعدات الثقيلة التابعة للحملة الميكانيكية بالمدينة، ومعدات مديرية الطرق، وبالفعل جري البدء في إزالة الإطماءات وإعادة فتح الطريق منذ الصباح.

وأضاف رئيس مدينة أبورديس أن السيول قادمة من أودية «الرحبة، ومكتب، والندية، وأبوغراقد»، مشيراً إلى أن المسافة التي تعرضت للإطماءات متقطعة، بطول 70 كيلومتر تقريباً.

وأكد «الغمريني»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أن الطريق سيتم إعادة فتحة خلال ساعات، بعد نقل وإزاحة المخلفات الموجودة على الطريق.

إعادة فتح طريق «نويبع - طابا»

كما أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات سابقة اليوم، أنه جرى إعادة فتح طريق «طابا - نويبع»، بعد إغلاقه من عند كمين «البدن»، مشيراً إلى أنه تقرر غلق الطريق بسبب السيول.

وأوضح «فودة» أن أجهزة المحافظة تمكنت من السيطرة على الوضع في كل المدن، كما تم نقل جميع التطورات بالصوت والصورة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وقال إن المحافظة قدمت نموذجاً يحتذى به في إدارة أزمة السيول، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.