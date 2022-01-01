السيول تضرب وادي فيران.. وأمطار متوسطة على دهب بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ في كل المدن عقب سقوط سيول وأمطار على بعض المناطق، وقال في تصريح خاص، اليوم السبت، إن المحافظة وزعت خطة مواجهة الأمطار والسيول على كل رؤساء المدن، وجرى تنفيذ أكثر من تجربة استرشادية لحدوث سيل بسيط ومتوسط في مدينة شرم الشيخ.

وقال إن جميع الموانئ البحرية والبرية والمطارات تعمل اليوم بشكل طبيعي، ولم يصدر قرار بإغلاقها من قبل الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، إمداد كل المدن بأجهزة اتصالات حديثة مزودة بكاميرات وإنترنت، ومرتبطة مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة لإدارة الأزمات حالة سقوط السيول.

سيول تضرب وادي فيران

وقال محافظ جنوب سيناء، إن منطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس تعرت أمس لأمطار متوسطة، ما أدى لتراكم المياه وتجمعها داخل الوديان، وتحولت إلى سيول متوسطة سارت في مجراها الطبيعي ولم تغلق الطرق.

وأضاف أن رئيس المدينة مبروك الغمريني توجه إلى قرية وادي فيران لمتابعة الموقف عن كثب، وإزالة أي تراكمات من الطريق، موضحا أن دير السبع بنات لم يتأثر بالسيول التي سقطت من منطقة المحرض، إذ سارت في الهرابات والمواسير الموجودة في سور الدير، ودخلت إلي الحديقة ولم تسفر عن أي خسائر.

أمطار متوسطة علي دهب

في نفس السياق، قال اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، في تصريح خاص اليوم السبت، إن المدينة تعرضت صباح اليوم لأمطار متوسطة، ووجود برق ورعد وجود غيوم وسحب، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، لافتا إلى أن هناك تجمعات مياه وجاري التعامل معها بالتنسيق بين مجلس المدينة والحماية المدنية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمقاولون.

وأشار إلى أن المدينة دفعت بمعدات وطلمبات لرفع المياه من الشوارع، وقال إن المدينة مستعدة لمواجهة أي تقلبات جوية.