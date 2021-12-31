ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. أمطار تصل حد السيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، إذ تتأثر حالة الطقس بمنخفض جوي ينتج عن ارتفاع الأمواج، واضطرابات بالملاحة البحرية، وتساقط الأمطار على معظم المناطق من الساحل الشمالي حتى شمال الصعيد، يتمركز على سطح البحر الأبيض المتوسط بقيم ضغطية، حيث تبلغ ذروة الموجة اليوم الجمعة 31 ديسمبر.

ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

ونوّهت الأرصاد بأن معظم الأنحاء تشهد تساقط الأمطار، تكون متفاوتة الشدة، على أجزاء مختلفة، نتيجة لتكون المنخفض الجوي على «المتوسط»، مشيرة إلى أن الأمطار تزداد اليوم الجمعة، لتبلغ ذروتها، وتزداد حدتها، خلال ساعات النهار، كما تتعرض السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، حتى شمال الصعيد لأمطار متفاوتة الشدة، قد تغزر أحيانا، كما تزداد شدة سقوط الأمطار على سيناء والمدن المطلة على خليج السويس، تصل إلى حد السيول، تبعًا للطبيعة الجغرافية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة على البلاد

وحددت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى على كل الأنحاء، التي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 16 11

الإسكندرية 16 12

وادي النطرون 16 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 11

دمنهور 16 11

بلطيم 16 12

مطروح 15 11

السلوم 15 11

سيوة 16 12

بورسعيد 7 12

دمياط 17 12

الزقازيق 17 11

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 18 13

السويس 18 11

العريش 17 11

رفح 17 10

رأس سدر 18 11

نخل 17 05

نويبع 20 15

طابا 18 10

كاترين 13 03

الطور 22 11

شرم الشيخ 23 13

الغردقة 22 10

مرسى علم 23 14

الفيوم 18 10

بني سويف 18 09

المنيا 17 08

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 21 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

إدفو 23 10

أبو سمبل 22 09

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14.