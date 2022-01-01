«تاج الدين»: مجمع تصنيع الأطراف الصناعية سيوفر منتجات بمواصفات عالمية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، تفاصيل عقد الرئيس السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، قائلا إن هذا الاجتماع مهم للغاية، ويبين مدى رعاية الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي لأصحاب المشاكل الصحية التي لديها الحاجة لأطراف صناعية أو الأجهزة المجمعة، والهدف إنشاء مجمع صناعي بمستوى رفيع بمواصفات عالمية.

المجمع سيوفر الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار extra news، اليوم السبت، أن المجمع سيوفر كل الأجهزة والمعدات التي تستلزمها هذه المجموعة من المواطنين في مصر بكل المواصفات العالمية لرفع المعاناة عنهم، وتوفير كل هذه الوسائل في كل الأوقات بذات الجودة والمواصفات التي تطبق عالميا، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يحتاجون للأطراف الصناعية، وآخرين لأجهزة تعويضية، والمجمع سيوفر كل ذلك.

ولفت «تاج الدين» إلى أنه يوجد في مصر مراكز ومعهد خاص حاليا لتأهيل هذه الفئات لتلك التخصصات لكن الرئيس السيسي وجه بأن يكون هناك نوعا من الكوادر المؤهلة بمستوى رفيع، وكوادر قادرة على التعامل مع المرضى والأجهزة وتدريب فئات أخرى تستطيع في مختلف المحافظات أن تتعامل مع هذه الفئات.

وأوضح «تاج الدين» أن الدراسة التي أجريت حول هذا المجمع معمقة للغاية، متابعا: «جرى دراسة المجمع بكل مكوناته سواء التدريب أو الإنشاء أو تجهيز المعدات التي ستستخدم أو حتى الكوادر البشرية التي سوف تعمل في هذا المكان، وبالطبع المراحل الأولى تحتاج لبعض الخبرات العالمية للوصول إلى أعلى جودة ممكنة».

عرض الشكل شبه النهائي للمشروع على الرئيس السيسي

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية: «جرى عرض الشكل شبه النهائي لمكونات هذا المشروع على الرئيس السيسي، وعلى المدى القريب إنشاء وتجهيز وتدريب الكوادر والاستعانة بكل الخبرات الوطنية لتكون هناك منظومة واحدة تحت هذا الكيان تستطيع التعامل مع المجمع وتوفير الأجهزة أو المعدات أو الوسائل الخاصة لهذه الفئات».