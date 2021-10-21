تضامن الإسكندرية توقع بروتوكول لتسليم أطراف صناعية للمعاقين

وقعت الدكتورة ماجدة جلاله، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن و جمعية قادرون بالإسكندرية ومؤسسة «إيدينا مع بعض» للتأهيل بالقاهرة، اليوم الخميس، لتقديم أطراف صناعية علوية وسفلية للمعاقين.

تضامن الإسكندرية تساعد الحالات الإنسانية الأشد احتياجا

وقالت الدكتورة ماجدة جلاله، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، في تصريح صحفي، إن البروتوكول جاء في إطار الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية للحالات الإنسانية الأكثر احتياجا حيث يعد ذلك لأول مرة في الإسكندرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

بدء المرحلة الأولى من مبادرة تسليم الأطراف الصناعية في الإسكندرية

وأضافت في بيان منذ قليل، أن البروتوكول يتم عبر 4 مراحل تبدأ المرحلة الأولى بالأطراف الصناعية العلوية المجانية حيث تم عقد اجتماعا بين المؤسسات الراعية للمشروع وبين بعض المتقدمين وسوف يتم عتقديم أطراف صناعية لهم.

تضامن الإسكندرية: المبادرة هي الأولى من نوعها في عروس البحر

وأوضحت أنه سيتم استكمال المبادرة حيث تعتبر مبادرة «ايدينا مع بعض»، هي المبادرة الأولى من نوعها بالإسكندرية للأطراف الصناعية وهذه بادرة أمل لأهالينا المحتاجين لهذه الخدمة الجليلة لكي نعطي لهم الأمل في أن يعيشوا حياتهم الطبيعية وتستحق المبادرة كل الحب والتقدير والاحترام.

وفي سياق آخر، عقد مؤتمر الشراكة المجتمعية بالتنسيق بين هيئة إنقاذ الطفولة وجمعية تنظيم الأسرة ولجنة الحماية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون بينهم خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار تفعيل دور المجتمع المدنى بمنظومة الاسر البديلة الكافلة بالإسكندرية.