قافلة طبية تضم فريقاً متخصصاً في علاج الأطراف الصناعية بدمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، القافلة الطبية التي أطلقتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الطب البشري بجامعة الأزهر، وذلك بمدرسة «الهدى» الابتدائية في قرية «الخياطة»، بدائرة مركز دمياط، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وجمعية «صناع الخير للتنمية».

لأول مرة.. فريق متخصص بعلاج الأطراف الصناعية ضمن القافلة

وتجولت محافظ دمياط بين عيادات القافلة، التي تقدم خدمات طبية في مختلف التخصصات، منها العيون والجلدية والقلب والأوعية الدموية والأطفال والمخ والأعصاب والمسالك والصدر والعظام والباطنة والجراحة العامة والأنف والأذن، وأمراض النساء الأورام والأسنان، إضافة إلى تخصص الأطراف الصناعية، وذلك لأول مرة، حيث تتضمن العيادات أحدث الأجهزة الطبية لإجراء الكشف والفحوصات اللازمة بالمجان.

محافظ دمياط تشيد بخدمات القافلة الطبية

وأشادت محافظ دمياط بما تقدمه القافلة من خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمواطنين، حيث تضم نخبة من أطباء وأساتذة جامعة الأزهر، منوهةً إلى أنه يتم توفير الخدمات العلاجية من صرف الأدوية اللازمة بالمجان، وتوفير العلاج على نفقة الدولة للحالات التي يستلزم لها ذلك، بالإضافة إلى توفير النظارات الطبية، وأيضاً إجراء جراحات العيون للحالات البسيطة بمستشفيات دمياط، وتحويل الحالات الحرجة لإجرائها بمستشفيات محافظة القاهرة، وذلك ضمن مبادرة «عينك فى عينينا لمكافحة مسببات العمى»، كما أشارت إلى أن تلك القافلة تُعد من أولى القوافل التي تتضمن أجهزة رسم قلب بالمحافظة.

تطعيم 83 مواطن بلقاح كورونا ضمن القافلة

وتفقدت "الدكتورة منال عوض" عيادتى مبادرات الصحة العامة "100 مليون صحة"و التطعيم بـ لقاح فيروس كورونا والتى تردد عليها 83 مواطن حتى ظهر اليوم ،هذا وقد رافقها خلال الزيارة اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة و الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.