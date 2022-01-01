تساقط الثلوج ورياح شديدة على الغردقة «صور»

شهدت مدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، تساقط أمطار غزيرة وكرات من الثلج، مصحوبة برياح شديدة، أدت إلى حالة من الارتباك بين المواطنين، الذين سارعوا بالهرب من الشوارع والميادين، التي أصبحت خالية من المارة بسبب شدة الأمطار.

أمطار متوسطة على سفاجا

كما شهدت مدينة سفاجا سقوط أمطار متوسطة، ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، خاصةً وأن بعض مدن البحر الأحمر تقع في مسار مخرات السيول.

إدارة المرور تعلن الطوارئ على الطرق

وشهدت مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة، تسببت في تراكم المياه في الشوارع والميادين، وأعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

تحذيرات الأرصاد من هطول أمطار على البحر الأحمر

وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض محافظة البحر الأحمر لأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة، طبقاً لخريطة التنبؤات الجوية، التي أفادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة على المحافظة الساحلية خلال تلك الفترة.