«بالطبل والمزمار والبلدي» احتفالات السائحين برأس السنة على شواطئ الغردقة

احتفلت مدينة الغردقة برأس السنة بمشاركة السائحين الأجانب منذ الصباح الباكر في اليوم الأخير للسنة الحالية، واستقبل رواد المدينة الساحلية العام الجديد 2022 بالطبل والمزمار البلدي على الشواطي المفتوحة وسط فرحة وتفاعل السائحين الذين رقصوا على أنغام المزمار البلدي مرتدين زي بابا نويل الشهير وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحات السوشيال الميديا.

السياح يحتفلون بالرقص والطبل والمزمار البلدي في رأس السنة

وقال حسني شوقي، مسؤول أحد الفنادق السياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إن الفنادق حرصت على الاحتفال برأس السنة مع السائحين بشكل مختلف منذ الصباح الباكر وذلك بالطبل والمزمار البلدي على الشواطيء المفتوحة وسط تفاعل السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، والذين ارتدوا زي بابا نويل الشهير ورقصوا على أنغام الموسيقى، وقام بابا نويل بتوزيع الهدايا على السائحين في جو احتفالي بمشاركة فرق الانميشن الذين انتشروا على الشواطئ لإضفاء جو ترفيهي من المرح على الاحتفالات.

استمرار الاحتفالات بالفنادق حتى منتصف الليل

وأضاف مصطفي نصار، مدير عام فندق سياحي بالغردقة، أن احتفالات السائحين برأس السنة شملت جولة بابا نويل أعلى الجمل يرافقه عدد من السائحين في جولة على الشواطئ، لافتا في حديثه «للوطن» اليوم الجمعة أن الاحتفالات مستمرة حتى منتصف الليل وتشمل تجهيز بوفيه خاص في المطاعم يضم وجبات أعدت خصيصاً لرأس السنة بالإضافة إلى فقرات موسيقية وفنية في الأماكن المفتوحة وتستمر الاحتفالات حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل بإطلاق الألعاب النارية في سماء الغردقة ليلا.