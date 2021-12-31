أكثر من 12 جنسية أجنبية تحتفل برأس السنة في فنادق الغردقة «صور»

تحتفل الغردقة برأس السنة الميلادية بشكل مختلف هذا العام وسط وجود 12 جنسية أجنبية، ووسط إجراءات وقائية واحترازية هذا العام عقب توقف احتفالات رأس السنة الماضية بسبب فيروس كورونا، وجرى نقل الاحتفالات إلى المناطق المفتوحة على الشواطئ والأماكن المفتوحة، ومنع التجمعات والالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة

وكشف مصطفى نصار مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة، خطة الفنادق، قائلا: «فنادق الغردقة استعدت لاحتفالات رأس السنة وسط إجراءات وقائية واحترازية بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية».

وأشار «نصار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الاحتفالات تبدأ منذ الصباح الباكر بتبادل التهاني وتوزيع الهدايا رأس السنة على السائحين على الشواطئ وإعداد بوفيه خاص في المطاعم يضم وجبات أعدت خصيصاً لرأس السنة بالإضافة إلى فقرات موسيقية وفنية في الأماكن المفتوحة وتستمر الاحتفالات حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل بإطلاق ألعاب نارية في السماء.

فنادق الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وأضاف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن فنادق الغردقة استقبلت الآلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأشار في حديثه لـ«لوطن» إلى أن الفنادق تزينت بشجرة الكريسماس وزينة رأس السنة حيث إن أكثر من 12 جنسية أجنبية تحتفل بأعياد الكريسماس في منتجعات وفنادق الغردقة وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.