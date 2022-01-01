احتفالات السياح برأس السنة بفنادق الغردقة: أزياء فرعونية وألعاب نارية

احتفل السائحون في فنادق الغردقة برأس السنة الميلادية على الطريقة الفرعونية حيث ارتدى عدد منهم، الزي الفرعوني وتبادلوا التهاني، وشملت احتفالات رأس السنة ألعاب نارية في الأماكن المفتوحة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا.

زي فرعوني وألعاب نارية في احتفالات السائحين برأس السنة

وقال حسام الشيخ مساعد مدير فندق بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إن احتفالات السائحين بفنادق الغردقة جاءت على الطريقة الفرعونية حيث ارتدى السائحون الزي الفرعوني، وأطلقت فرق متخصصة الألعاب النارية وسط إجراءات وقائية وفرحة وسعادة غامرة من السائحين الأجانب بمشاركة فرق الأنيميشن، مؤكدا حرص السائحون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل، لافتا إلى استمرار الاحتفالات حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل بإطلاق الألعاب النارية في سماء الغردقة.

الروس في مقدمة السائحين باحتفالات رأس السنة في الغردقة

وقال محمد حمدي مدير عام فندق سياحي بالغردقة، إن احتفال رأس السنة العام الحالي يشمل عودة السائحين الروس بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات، لافتا إلى أن فنادق الغردقة استقبلت الآلاف السائحين الروس لقضاء إجازة أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالات رأس السنة رفعت نسبة الإشغالات بالفنادق ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 90% وتأتي الجنسيات الروسية والأوكرانية تتصدر المشهد في احتفالات رأس السنة.