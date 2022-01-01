«الرعاية الصحية»: تسجيل مليون مواطن وفتح 770 ألف ملف طبي في 3 محافظات

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع بداية 2022 دوريتها الإخبارية الأسبوعية، "رعاية نيوز"، والتي تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلى، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

واستهلت "رعاية نيوز" باستعراض تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وإرسال برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022.

وتابعت رعاية نيوز ، باستعراض تفاصيل الاجتماع الدوري (46) لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الختامي لعام 2021، والذي تم خلاله مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للرعاية الصحية للعام المالي 2023/2022.

وأشارت "رعاية نيوز" خلال نشرتها الدورية إلى حصاد إنجازات الهيئة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والتي شملت تسجيل أكثر من مليون مواطن و فتح 770 ألف ملف طبي إلكتروني لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وتقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية خلال 54 منشأة طبية تابعة لها بالمحافظة خلال 2021، وإجراء الفحص الطبي الشامل المجاني لـ 465 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، حتى الآن.

وتابعت النشرة، بالإعلان عن حجم الخدمات الطبية التي تم تقديمها بمحافظة الإسماعيلية والتي بلغت 1.8 مليون خدمة طبية، إضافة إلى تقديم 11 ألف عملية وتدخل جراحي بأحدث التقنيات العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

وأشارت النشرة الدورية، بالإعلان عن تقديم 3.77 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، من بينهم أكثر من 35 ألف تدخل جراحي لمنتفعين المنظومة ببورسعيد، خلال 2021، لافتة إلى نجاح وحدة طب أسرة الجرابعة ومستشفى دار صحة المرأة ببورسعيد في استيفاء معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا، وتمكن الفريق الطبي بمستشفى دار صحة المرأة ببورسعيد "النساء والولادة التخصصي سابقًا"، منإنقاذ حياة أم وجنينها واستقرار الحالة الصحية للأم والجنين.

وتابعت النشرة الدورية، بإعلان الهيئة عن إطلاق 7000 برنامج تدريبي خلال عام 2021 بهدف الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أثمن مورد لديها، فضلًا على الإنتهاء بالكامل من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي بـ 111 منشأة طبية في 3 محافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى إطلاق الهيئة مبادرة (البطل الإلكتروني _ E-Champion) في نهاية 2021 بمحافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وذلك لاختيار أفضل منشأة وأفضل صيدلي وأفضل طبيب وأفضل إداري من حيث التسجيل الإلكتروني بالمحافظات الثلاث. وتابعت "رعاية نيوز"، بالإعلان عن نجاح تدخل عن طريق القسطرة التداخلية في غلق وعلاج تشوه وريدى شريانى كبير فى الوجه، ونجاح عملية قسطرة مخية جديدة لمسنة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، والمريض لم يدفع أكثر من 300جنيه فقط نسبة مساهمة.

وواصلت رعاية نيوز استعراض أبرز إنجازاتها في محافظة بورسعيد، آخرها نجاح عمليتين دقيقتين بقسم الأشعة التداخلية بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، نجاح استئصال ورم بالأنف عبر منظار الأنف الضوئي الجراحي لمريض بمستشفى السلام ببورسعيد.

وأخيرًا أشارت النشرة الدورية"رعاية نيوز"، إلى استمرار فعاليات حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية التوعوية (صحتك قوتك)، لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الدوري عن الأمراض المزمنة وتدعو المواطنين إلى إجراء الفحص الطبي الشامل المجاني بالمحافظات الثلاث، وذلك بالتعاون مع شركة أسترازينيكا للمستحضرات الدوائية، ثم اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، للتدريب على آليات العمل المخزني لمسئولي الإمداد والمخازن بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.