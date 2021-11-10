عدد سكان مصر النهاردة.. بيزيدوا في اليوم الواحد 1017 نسمة

تواصل «الوطن» المتابعة الدورية لإحصاءات الساعة السكانية الإلكترونية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي ترصد أعداد السكان لحظيا في القاهرة والمحافظات، حيث رصدت الساعة السكانية إجمالي أعداد سكان مصر اليوم، والذي بلغ عددهم 102 مليون و616 ألفا و472 نسمة.

ورصدت الساعة السكانية بجهاز الإحصاء أعدد سكان القاهرة اليوم، بـ10 ملايين و83 ألفا و590 نسمة، ومحافظة الجيزة 9 ملايين و304 آلاف و184 نسمة، وجاءت محافظة الشرقية ثالث أكبر محافظة في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 7 ملايين و730 ألفا و697 نسمة.

16 ألفا و472 نسمة زيادة في عدد سكان مصر في 14 يومًا

ووفقًا للساعة السكانية، فإن إجمالي عدد سكان مصر شهد زيادة خلال الفترة من 27 أكتوبر الماضي إلى 10 نوفمبر الجاري أي خلال 14 يومًا، حوالي 16 ألفا و472 نسمة، حيث سجلت الساعة السكانية أعداد سكان مصر في 27 أكتوبر الماضي 102 مليون و600 ألف نسمة، بمعدل زيادة يومية بلغت 1.17 ألف نسمة، و0.4 زيادة في عدد السكان كل ساعة.

القاهرة الأعلى في عدد سكان مصر 10.8 مليون نسمة

واليكم أعداد سكان بعض محافظات الجمهورية من خلال رصد الساعة السكانية الإلكترونية، بالترتيب التنازلي من حيث عدد السكان بكل محافظة، على النحو التالي:

1 - القاهرة في المركز الأول: وبلغ عدد السكان بها 10ملايين و83 ألفًا و590 نسمة.

2 - محافظة الجيزة في المركز الثاني: وعدد سكانها 9 ملايين و304 آلاف و184 نسمة.

3 - محافظة الشرقية في المركز الثالث: وعدد سكانها 7 ملايين و730 ألفا و697 نسمة.

4 - الدقهلية وعدد سكانها: 6 ملايين و922 ألفًا و650 نسمة.

5- البحيرة: وعدد سكانها 6 ملايين و751 ألفًا و664 نسمة.

6- المنيا وعدد سكانها: 6 ملايين و113 ألفًا و493 نسمة.

7- القليوبية وعدد سكانها: 6 ملايين و13 ألف و489 نسمة.

8- الإسكندرية: وعدد سكانها 5 ملايين و461 ألفًا و554 نسمة.

9- سوهاج وعدد سكانها 5 ملايين و534 ألفًا و78نسمة.

10- الغربية وعدد سكانها 5 ملايين و335 ألفًا و279 نسمة.