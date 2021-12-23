مدبولي: لو عدد سكان مصر فضل ثابت 10 سنين.. تخيلوا شكلها هيبقى ازاي

تحدّث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوقف إصدار بطاقات تموينية لأكثر من فردين، قائلا إنّ الدولة تبني دولة للمستقبل، ويجب أن نكون على علم بمواردنا وإمكانياتنا: «عندنا تحدي تاني، وهو الزيادة السكانية، ودي متاهة وعجلة مفرغة ماشيين فيها، لو عدد سكان مصر فضل ثابت 10 سنين بس، نتخيل شكل الدولة هيبقى عامل ازاي».

مصر ليست بمعزل عن العالم

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ مصر ليست بمعزل عن العالم، وكل الدول تتعرض لتضخم وارتفاع في أسعار السلع، فالأهم بالنسبة للدولة والحكومة توفير السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته، وكل ما يمكن عمله هنا، أن يكون المعروض والموجود يكفي ويؤمّن احتياطات الوطن والمواطنين لفترات زمنية كبيرة.

الرئيس وجّه بألا تقل الاحتياطات الاستراتيجية عن 6 أشهر

وتابع رئيس الوزراء، أنّ الرئيس وجّه بألا تقل الاحتياطات الاستراتيجية لفترات زمنية لا تقل عن 6 أشهر، وهو ما حققناه بالفعل: «في دول متقدمة مواطنيها كانوا بينزلوا الأسواق مش لاقيين لبن ولا سكر ولا حاجة، وكانوا وقفوا طوابير عشان ياخدوا زجاجة لبن، والحمد لله الحكومة مخلتش المواطن يحس إن في أزمة رغم كورونا».