زيادة عدد سكان مصر 600 ألف في 94 يوم.. والقاهرة والجيزة الأعلى

شهد تعداد سكان مصر زيادة ملحوظة خلال الفترة من 25 يوليو الماضي إلى اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، وفق بيانات الساعة السكانية، ففي غضون 94 يوما، بلغت الزيادة 600 ألف نسمة، بواقع 6 آلاف و451 نسمة زيادة في اليوم الواحد، و268.8 مولود جديد في الساعة.

102.6 مليون نسمة عدد سكان مصر اليوم

وأظهرت الساعة السكانية الإلكترونية، الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلوغ إجمالي عدد سكان مصر، نحو 102 مليون نسمة و600 ألف نسمة، اليوم الثلاثاء، حين كان تعداد سكان مصر في 25 يوليو الماضي، 102 مليون نسمة.

نرصد في التقرير التالي أحدث إحصاءات التعداد السكاني لبعض محافظات الجمهورية، عن اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، التي جاءت على النحو التالي:

1-القاهرة في المركز الأول من حيث تعداد السكان، وبلغ عدد السكان بها 10ملايين و79 ألفًا و622 نسمة.

2-محافظة الجيزة في المركز الثاني، وعدد سكانها 9 ملايين و298 ألفًا و887 نسمة.

3- محافظة الشرقية في المركز الثالث وعدد سكانها 7ملايين و726 ألفًا و463

4- الدقهلية وعدد سكانها، 6 ملايين و919 ألفًا و681 نسمة.

5- البحيرة، وعدد سكانها 6 ملايين و712 ألفًا و127 نسمة.

6- المنيا وعدد سكانها، 6 ملايين و108 ألفًا و105 نسمات.

7- القليوبية وعدد سكانها، 6 ملايين و10 آلاف و587 نسمة.

8- الإسكندرية، وعدد سكانها 5 ملايين و459 ألفًا و877 نسمة.

9- سوهاج وعدد سكانها 5 ملايين و529 ألفًا و156 نسمة.

10- الغربية وعدد سكانها 5 ملايين و333 ألفًا و48 نسمة.

150 ألف طفل تسرب من التعليم في عام واحد فقط

من جانبه أرجع الخبير السكاني الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أسباب استمرار معدلات الزيادة في السكان بهذه الدرجة الملحوظة إلى، بعض عوامل أساسية ومنها التسرب من التعليم بين الأطفال، خاصة الفتيات، وهو ما ساعد على الزواج المبكر الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية في الزيادة السكانية بمؤشرات مرتفعة.

وقال حسن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نسبة تسرب الأطفال من التعليم، بلغ خلال العام الجاري 2021 تقريبا 150 ألف طفل منهم 28 ألفا بالمرحلة الابتدائية و121 ألفا من المرحلة الإعدادية.

وأضاف المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن الأسباب الأخرى عمالة الأطفال، والمتشابكة والمترتبة على عملية التسرب من التعليم، والمتعلقة بمسألة الزواج المبكر، حيث إن عمالة الأطفال تعتبر أحد المؤثرات الكبيرة في زيادة نسب الزواج المبكر والإنجاب.

وأشار حسن، إلى أن أسباب أخرى ثانوية أدت إلى استمرار وتواصل الزيادة السكانية بمعدلات ثابتة، ومنها عدم انتشار خدمات تنظيم الأسرة بصعيد مصر الذي يعد معقل اكبر معدلات للإنجاب، فضلًا عن الموروثات الثقافية الخاطئة تجاه الإنجاب.