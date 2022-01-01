شوارع الغردقة تتحول للون الأبيض.. ومواطنون: «بقت شبه أوروبا»

تعرضت مدينة الغردقة لموجة شديدة من سوء الأحوال الجوية وطقس غير مستقر َورياح شديدة، اليوم السبت، صاحبها تساقط كرات الثلج وأمطار غزيرة، أدت إلى تراكم المياه في الشوارع، وتحولت المنشآت والسيارات والأشجار إلى اللون الأبيض بسبب تساقط الثلوج.

المواطنون: «الغردقة بقت شبه أوروبا»

وغرد عدد من المواطنين على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بقولهم إن «الغردقة بقت شبه أوروبا»، بينما خلت الشوارع والميادين من المواطنين، الذين احتموا بالمنازل، في حالة فرار من تساقط الثلج، الذي فاجأ العديد من المواطنين في شوارع المدينة الساحلية بمحافظة البحر الأحمر.

أمطار على مدن سفاجا والغردقة

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم السبت، بأن الحالة الجوية تستمر لليوم الثالث على التوالي، ليبقى تأثيرها اليوم على ساحل البحر الأحمر، َوبالاخص مدن الغردقة وسفاجا، وتكون متفاوتة الشدة، تصل الي حد السيول في الأودية والجبال.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بينما لم تعلن هيئة موانئ البحر الأحمر عن أي تأثير على حركة الموانئ نتيجة تقلبات الطقس.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين

وبحسب جدول تشغيل رحلات الطيران بمطار الغردقة الدولي، استقبل المطار 127 رحلة اليوم السبت، تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، قادمة من مطارات أوروبا، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدوفا ومقدونيا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وهولندا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.