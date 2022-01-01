«قومي المرأة» ينظم الدورة الثالثة لإعداد الدعاة لتناول القضايا السكانية

نظم المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، الدورة التدريبية الثالثة للمدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية، ضمن الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى «حياة كريمة»، بحضور إيزيس محمود المدير العام لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب، والدكتور محمد الدومي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والدكتورة هناء الخولي مدير إدارة الإعلام بقطاع السكان بوزارة الصحة، وبمشاركة عدد من الأئمة والواعظات والقساوسة والمكرسات وخادمات الكنائس من محافظات (المنوفية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية والغربية).

الزيادة السكانية تلتهم جهود الدولة في التنمية

أكدت إيزيس محمود، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقضية السكانية، لافتة إلى أن الزيادة السكانية تلتهم جهود الدولة في التنمية، مؤكدة أن الهدف الأساسي من التدريب هو رفع وعي المواطن المصري خاصة الشباب بالقضية السكانية، بالإضافة إلى تشجيع المشاركين على تبني أفكار إيجابية فيما يخص القضايا السكانية في القرى الأولى بالرعاية وقرى مبادرة حياة كريمة.

وأشارت المدير العام لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، إلى أن المجلس القومي للمرأة سيعمل على نقل الخبرات التدريبية للمشاركين لنشر أهمية تشارك الأدوار داخل الأسرة، والوعي بتربية الأبناء، بالإضافة إلى إعداد المدربين من القيادات الدينية لنقل رسائل الورشة التدريبية من خلال كل قيادة دينية إلى زملائهم في كل محافظة والمعنيين أيضا بإدارة الحوار مع المستهدفين في كل المحافظات لتنفيذ جلسات التوعية المجتمعية فيما يعرف «جلسات الدوار».

نقل المعلومات الصحيحة يغير المفاهيم المغلوطة والشائعات

وأكد الدكتور بهاء شوكت، أهمية نقل المعلومات الصحيحة لتغيير بعض المفاهيم المغلوطة والشائعات والسلوكيات التي تؤثر بالسلب على المجتمع، وكيفية استخدام مهارات التواصل في تقديم معلومات صحيحة مؤثرة مع أهمية تبني المشاركين لأفكار إيجابية فيما يخص القضايا السكانية.

كما أوضح دور المدرب في إعداد وإدارة جلسة تدريبية وشرح قواعد توعية وتثقيف وأنشطة المجموعات، بالإضافة إلى تناول بعض النماذج من وسائل التدريب المناسبة لمجموعات العمل المتباينة.

وأشار الدكتور محمد عبدالعال الدومي، في محاضرته، إلى الدور المهم للدعاة والوعاظ في تناول القضية السكانية وتعريفها وأهميتها والهدف من التربية السكانية، مؤكدا تكريم الدين الإسلامي للمرأة، مشيرا إلى أشكال العنف ضد المرأة ومنها الضرب، الختان، والحرمان من التعليم والميراث، مستشهدا بمجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

وأوضحت الدكتورة هناء الخولي، كيفية استخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة، وصياغة وتكييف رسائل القضايا السكانية، بالإضافة إلى مراجعة الرسائل الصحية المتاحة في دليل التوعية أو من مصادر أخرى، مع مراعاة أهمية جمع معلومات عن الجمهور المستهدف وتحديد السلوكيات التي تريد أن ينفذها ويتبناها الجمهور، والمنافع والفوائد التي تعود عليهم عند تنفيذ هذه السلوكيات.