إنشاء مجمع خدمي في قرية حجازة بمدينة قوص ضمن «حياة كريمة»

تابع المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية بقرية حجازة، التابعة لمركز قوص، والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

19 مجمعا خدميا في قوص

بدأ السكرتير العام لمحافظة قنا جولته بتفقد مجمع الخدمات المتكاملة لقرية حجازة، وهو واحد ضمن 19 مجمعا يُنفذ على مستوى المحافظة على مساحة 600 م2، ومكون من دور أرضي واثنين علويين، كما يضم المجمع مقر للوحدة المحلية القروية، ومكتب تموين وشهر العقاري وسجل مدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي، إضافة إلى مركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب أمامي لكل هذه الجهات.

وأوضح «الطيبي»، في بيان صحفي، أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات، على رأسها الإدارة المحلية، إذ ستنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة بكل سهولة ويسر.

كما تابع السكرتير العام لمحافظة قنا، الأعمال الإنشائية بمشروع مجمع رعاية الأسرة بحجازة والواقع علي مساحة 600م2، ويضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض لمنتجات المركز، إضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للنساء وإشراكهم في سوق العمل.

إنشاء وحدة اجتماعية في حجازة بقوص

وتفقد «الطيبي» أيضا إنشاءات الوحدة الاجتماعية بقرية حجازة قبلي، في إطار اهتمام مبادرة «حياة كريمة» بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي، نظرا لأهميتها في رعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.