ختام الجولة الثانية من تأهيل الشباب للعمل ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اختتمت اليوم السبت، فعاليات الجولة الثانية من تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، ضمن المبادرة التوعوية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بني سويف وفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والتي تستهدف بناء الوعي وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة لدى المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ناصر وببا.

تدريب 150 شاباً وفتاة بقرى مركز ناصر

وتم خلال ختام الجولة الثانية، تسليم شهادات اجتياز الدورة، التي استهدفت تدريب مجموعة من الشباب بقرى (بني عدي، وأشمنت، ودلاص) بمركز ناصر، على 5 برامج، شملت موضوعات ومحاور خاصة (التنمية الذاتية، والصحة النفسية، وريادة الأعمال، والتطريز، ونور البيان)، التي شارك فيها 150 شاباً وفتاة، تم تنفيذها تحت إشراف وتنفيذ أكاديمية القائد للتدريب والاستشارات بقيادة الدكتور أحمد صبرة، مدير الأكاديمية، وبحضور الدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومسؤول المشاركة المجتمعية بديوان عام المحافظة، وهالة عبد المقصود، منسق ومسؤول العلاقات العامة بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع بني سويف، وبمشاركة فريق التدريب من الأكاديمية، ضم كلاً من: إيمان زهران، ونجاة عبد الله، ومصطفى عشري، وجيهان خميس، وياسمين رفيق، وعائشة عصام، ومي جاد، وفايزة حسن).

برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة

وافتتح الدكتور محمد هاني غنيم المبادرة أواخر شهر نوفمبر الماضي، ويتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وفرع المنظمة خريجي الأزهر، ضمن مشاركة المنظمة في التوعية والتثقيف، وفي إطار التعاون المثمر بين كافة المؤسسات وهيئات المجتمع، التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري، وذلك من خلال عقد برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة، وذلك على مرحلتين، الأولى بقرى (أشمنت، وبني عدي، ودلاص، ودنديل، والحمام، وبهبشين) بمركز ناصر، والثانية بقرى(طنسا بني مالو، وقمبش، وصفط راشين، وهلية، وسدس الأمراء، وجزيرة ببا) بمركز ببا.

وتم وضع خطة عمل وبرنامج زمني يشتمل على إقامة ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفية متنوعة، وتنظيم ورش عمل وعقد ندوات تدريبية في مجال التنمية البشرية والصحة النفسية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى مبادرة لطرق الأبواب للحوار المجتمعي، وإقامة معارض في ختام فعاليات المبادرة.