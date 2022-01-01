البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان في الإسكندرية

استقبل البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم السبت، قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والوفد المرافق له، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

حيث استقبل خورس شمامسة الكنيسة المرقسية صاحبي القداسة بالألحان، وألقى البابا كلمة ترحيب بالبطريرك، تلتها كلمة له، وبعدها قدم القمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية شرحًا لتاريخ كنيسة الإسكندرية، زار صاحبا القداسة بعدها مزار القديس مار مرقس الرسول والكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وتبادلا الهدايا التذكارية.

يذكر أن بطريرك أنطاكية وصل مصر منذ أيام في زيارة رعوية لأبناء الكنيسة السريانية بمصر، ويأتي ذلك بعدما افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العام الجديد بصلوات القداس الإلهي من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور شعبي بسيط بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من نقل عدوى فيروس كورونا.

أجراس المرقسية دقت مرتين في الساعة الأولى

وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حدثا فريداً بدق أجراسها مرتين خلال الساعة الأولى من العام الجديد، حيث دقت الأجراس مع اللحظة الأولى من العام الجديد إعلانا عن فرحة الكنيسة باستقبال عام 2022، وبعدها بدقائق كان البابا تواضروس يختار حمل القداس الأول والذي يصاحبه دق أجراس الكنيسة وفقاً للطقس الكنسي، ما ادخل البهجة في نفوس الحاضرين لسماع جرس الكنيسة مرتين خلال الدقائق الأولى من العام.

تشديد على اتباع المصلين للإجراءات الاحترازية

وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تشديدًا على ضرورة اتباع جميع المصلين كافة الإجراءات الاحترازية، في ظل السماح لأكبر عدد ممكن من الدخول في إطار التباعد الاجتماعي كي يتمكن المصلين من حضور صلوات رأس السنة برئاسة البابا تواضروس وذلك بعدما غاب عن عادته السنوية رأس السنة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا الذي ترأس القداس حينها من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون دون حضور شعبي.