البابا تواضروس يترأس صلوات رأس السنة من الإسكندرية.. «فيديو»

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات رأس السنة من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور شعبي بسيط بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من نقل عدوى فيروس كورونا.

قداس إلهي مع أول ساعات السنة الجديدة

وبدأت الصلوات في الساعة التاسعة مساء والتي تستمر حتى منتصف الليل مع دقات الساعة الأولى من العام الجديد، بينما يترأس البابا عقب ذلك صلوات القداس الإلهي في العام الجديد، وذلك بمشاركة الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه والأنبا إيلاريون أسقف غرب والأنبا هرمينا اسقف شرق والقمص أبرام ايميل الوكيل البابوي والآباء كهنة البطريركية.

إجراءات احترازية في صلوات رأس السنة

وشددت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في بيان لها قبل انطلاق الصلوات على ضرورة اتباع جميع المصلين كافة الإجراءات الاحترازية، في ظل السماح لأكبر عدد ممكن من الدخول في إطار التباعد الاجتماعي كي يتمكن المصلين من حضور صلوات رأس السنة برئاسة البابا تواضروس وذلك بعدما غاب عن عادته السنوية رأس السنة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا الذي ترأس القداس حينها من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون دون حضور شعبي.

تفاصيل صلوات رأس السنة من الإسكندرية

وقال مصدر ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن البابا عاد لترأس صلوات وقداس رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 من الإسكندرية، بعدما غاب عن 2021 وكان ترأس تلك الصلوات في بداية سنة 2020 قبل ظهور فيروس كورونا.

حضور صلوات رأس السنة بالحجز فقط

وأضاف المصدر، أن حضور صلوات رأس السنة الميلادية الجديدة في الكاتدرائية المرقسية بحضور البابا تواضروس الثاني اقتصر على الحجز المسبق فقط، وذلك بالتزامن مع إجراءات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى، مؤكداً أن كنائس الإسكندرية أعلنت عن إقامة قداس عيد الميلاد المجيد 2022 بالحجز المسبق وذلك بعدما أقيم قداس عيد الميلاد المجيد للعام الجاري مطلع 2021 بحضور عدد ضئيل من الشمامسة فقط بسبب تفشي فيروس كورونا، لتعود الأمور إلى طبيعتها بحضور الكهنة والشمامسة والشعب ولكن بنسبة تقارب 50% من سعة كل كنيسة.

قداس عيد الميلاد المجيد 2022 في المرقسية

وأوضح أن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أعلنت عن موعد قداس عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 6 يناير 2022 الساعة 9 مساء حتى منتصف الليل، على أن يكون حضور قداس العيد بالحجز عن طريق موقع الكنيسة stmarcalex.com، وباتباع كافة الإجراءات الاحترازية، حيث إن قداسات الأعياد تشهد أكبر عدد من الحضور خلال العام، لذا فتقرر ذلك القرار حرصا على سلامة المصلين على أن يتم تحديد سعة الحضور وفقا لحجم كل كنيسة.