البابا تواضروس: لقاح كورونا نعمة من ربنا..اتعجب من رافضي الحصول عليه

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر والعالم أجمع، ما زال يعيش في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، في ظل انتشار المتحور الجديد «أوميكرون»، الذي ظهر للمرة الأولى في دولة جنوب إفريقيا، «عشان كده بقول خدوا بالكم، والتفتوا لكل الإجراءات الواجب اتخاذها، وخلي بالكم إحنا في زمن مرض يملأ العالم أجمع، وينتشر بسرعة كبيرة جدًا».

جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مفيدة للإنسان

وأضاف «تواضروس»، خلال عظته الأسبوعية، أن إحدى النعم التي أنعم الله بها على عباده هي «الفاكسين»، أو التطعيم المضاد لفيروس كورونا، فهناك شركات عالمية وأطباء وعلماء وباحثون استطاعوا ابتكار لقاحات مختلفة ومتنوعة وجميعها مفيدة للإنسان، معربًا عن تعجبه من الأشخاص الذين يبتعدون عن تناول الفاكسين تحت أي ظرف أو تحت أي سبب، « دائما ما نقول إن المرض يحتاج لـ دواء».

قداسة البابا تواضروس يوجه رسالة للمواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أنه يشكر الله كون الفيروس ظهر بشكل مفاجئ، ويشكر الله أيضًا كون ظهور لقاحات للفيروس عملت عليه شركات عالمية، موجهًا نصائح للمواطنين: «خدوا اللقاح وبلاش تتخلى عنه، والدولة قررت إن اللي واخدين اللقاحات فقط هم لهم الحق في الدخول للمصالح الحكومية والحصول على الخدمات أو من لهم الحق في مباشرة أعمالهم».